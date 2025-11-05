Ejército asegura armas, cartuchos y droga en Badiraguato

BADIRAGUATO. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron armas, cartuchos y presunta droga durante un operativo de reconocimiento terrestre realizado en el poblado La Cieneguita, en el municipio de Badiraguato.

De acuerdo con el informe oficial, el personal castrense decomisó dos armas largas, 10 cargadores, 300 cartuchos útiles, un chaleco táctico y 40 dosis de metanfetamina.

El material bélico y las sustancias aseguradas fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar su origen y posibles vínculos con grupos delictivos.

La acción fue realizada en coordinación con Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a través de la Policía Estatal Preventiva.