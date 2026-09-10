$!Ejército asegura armas, casi 2 mil cartuchos y 20 explosivos en Escuinapa

ESCUINAPA._ Elementos del Ejército Mexicano localizaron en Escuinapa dos vehículos y aseguraron un arsenal compuesto por armas largas, cargadores, cartuchos, artefactos explosivos improvisados y equipo balístico.
De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el aseguramiento se realizó en los poblados de La Campana y Palmillas, aunque las autoridades no detallaron las circunstancias en las que fueron localizados los vehículos ni cómo se derivó el operativo.
Entre lo asegurado se encuentran 10 armas largas, 44 cargadores, mil 900 cartuchos, 20 chalecos tácticos, 13 placas balísticas y 20 artefactos explosivos improvisados.
Las unidades y el material bélico quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de realizar las investigaciones y determinar su posible relación con algún hecho delictivo.