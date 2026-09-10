$!Ejército asegura armas, casi 2 mil cartuchos y 20 explosivos en Escuinapa

ESCUINAPA._ Elementos del Ejército Mexicano localizaron en Escuinapa dos vehículos y aseguraron un arsenal compuesto por armas largas, cargadores, cartuchos, artefactos explosivos improvisados y equipo balístico.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el aseguramiento se realizó en los poblados de La Campana y Palmillas, aunque las autoridades no detallaron las circunstancias en las que fueron localizados los vehículos ni cómo se derivó el operativo.