Seguridad
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Operativos militares

Ejército asegura armas, casi 2 mil cartuchos y 20 explosivos en Escuinapa

El aseguramiento se realizó en los poblados de La Campana y Palmillas, donde fueron localizadas 10 armas largas, 44 cargadores, mil 900 cartuchos, 20 explosivos, así como chalecos y placas balísticas
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
10/09/2026 10:18
10/09/2026 10:18

ESCUINAPA._ Elementos del Ejército Mexicano localizaron en Escuinapa dos vehículos y aseguraron un arsenal compuesto por armas largas, cargadores, cartuchos, artefactos explosivos improvisados y equipo balístico.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el aseguramiento se realizó en los poblados de La Campana y Palmillas, aunque las autoridades no detallaron las circunstancias en las que fueron localizados los vehículos ni cómo se derivó el operativo.

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Entre lo asegurado se encuentran 10 armas largas, 44 cargadores, mil 900 cartuchos, 20 chalecos tácticos, 13 placas balísticas y 20 artefactos explosivos improvisados.

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Las unidades y el material bélico quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de realizar las investigaciones y determinar su posible relación con algún hecho delictivo.

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