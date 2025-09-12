$!Ejército asegura armas, drogas y vehículo en operativos en Cosalá y Culiacán

CULIACÁN. _ En acciones distintas, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un vehículo, armas de fuego, cargadores, cartuchos y diversas sustancias con características de droga, durante operativos realizados en los municipios de Cosalá y Culiacán.
De acuerdo con información oficial, el primer hallazgo ocurrió en la cabecera municipal de Cosalá, donde militares realizaban reconocimientos terrestres motorizados. En el sitio localizaron un vehículo, dos armas cortas, tres cargadores, 15 cartuchos calibre 9×19 mm, 20 dosis de presunta cocaína con un peso aproximado de 30 gramos, así como una dosis de presunta marihuana, con un peso cercano a los 5 gramos.
En un segundo hecho, registrado en la ciudad de Culiacán, personal castrense realizaba patrullajes en la colonia Rosario Uzárraga cuando localizó aproximadamente 900 gramos de presunta marihuana, 45 cigarrillos con la misma sustancia y 17 dosis de lo que aparenta ser cristal.
Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para dar inicio a las investigaciones correspondientes.
Las acciones fueron realizadas en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva.