$!Ejército asegura armas, drogas y vehículo en operativos en Cosalá y Culiacán

CULIACÁN. _ En acciones distintas, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un vehículo, armas de fuego, cargadores, cartuchos y diversas sustancias con características de droga, durante operativos realizados en los municipios de Cosalá y Culiacán.

De acuerdo con información oficial, el primer hallazgo ocurrió en la cabecera municipal de Cosalá, donde militares realizaban reconocimientos terrestres motorizados. En el sitio localizaron un vehículo, dos armas cortas, tres cargadores, 15 cartuchos calibre 9×19 mm, 20 dosis de presunta cocaína con un peso aproximado de 30 gramos, así como una dosis de presunta marihuana, con un peso cercano a los 5 gramos.