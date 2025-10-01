Seguridad
Ejército asegura armas, municiones y droga en Culiacán y Rosario

Los efectivos castrenses localizaron armas, municiones, equipo táctico y drogas durante reconocimientos terrestres en Albaterra, Culiacán; y Las Higueras, Rosario
Noroeste/Redacción |
01/10/2025 20:38
CULIACÁN._ Elementos del Ejército realizaron aseguramientos de armas, municiones, equipo táctico y droga en el fraccionamiento Albaterra, en Culiacán; y en el municipio de Rosario.

Durante reconocimientos terrestres en Albaterra, la fuerza militar aseguró un arma larga, cinco cargadores, 338 cartuchos, un chaleco táctico, dos placas balísticas y 30 dosis de cocaína.

En Rosario, en las inmediaciones del poblado Las Higueras, localizaron 425 cartuchos, un chaleco táctico, dos placas balísticas, un casco táctico y una mochila.

Todos los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que se encargará de las investigaciones correspondientes.

