$!Ejército asegura armas, municiones y droga en Culiacán y Rosario

CULIACÁN._ Elementos del Ejército realizaron aseguramientos de armas, municiones, equipo táctico y droga en el fraccionamiento Albaterra, en Culiacán; y en el municipio de Rosario.
Durante reconocimientos terrestres en Albaterra, la fuerza militar aseguró un arma larga, cinco cargadores, 338 cartuchos, un chaleco táctico, dos placas balísticas y 30 dosis de cocaína.
En Rosario, en las inmediaciones del poblado Las Higueras, localizaron 425 cartuchos, un chaleco táctico, dos placas balísticas, un casco táctico y una mochila.
Todos los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que se encargará de las investigaciones correspondientes.