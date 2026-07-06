$!Ejército asegura armas, municiones y explosivos improvisados en Culiacán y Navolato

CULIACÁN. _ De acuerdo con información de fuentes federales, uno de los operativos se llevó a cabo en la localidad de San Manuel, en Culiacán, donde personal militar localizó y aseguró tres armas largas, 610 cartuchos, 14 cargadores, dos chalecos tácticos y dos placas balísticas.

En una intervención distinta, realizada en la colonia Las Cupias, en el municipio de Navolato, elementos castrenses aseguraron 13 artefactos explosivos improvisados.