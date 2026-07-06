$!Ejército asegura armas, municiones y explosivos improvisados en Culiacán y Navolato

CULIACÁN. _ De acuerdo con información de fuentes federales, uno de los operativos se llevó a cabo en la localidad de San Manuel, en Culiacán, donde personal militar localizó y aseguró tres armas largas, 610 cartuchos, 14 cargadores, dos chalecos tácticos y dos placas balísticas.
En una intervención distinta, realizada en la colonia Las Cupias, en el municipio de Navolato, elementos castrenses aseguraron 13 artefactos explosivos improvisados.
Imágenes difundidas por autoridades federales muestran que los explosivos se encontraban ocultos en el interior del tronco de un árbol, sin que hasta el momento se hayan proporcionado mayores detalles sobre el hallazgo o si hubo personas detenidas durante estas acciones.
Los aseguramientos fueron turnados a las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.