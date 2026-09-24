Ejército asegura armas y más de mil 800 cartuchos en Siqueros, Mazatlán

MAZATLÁN._ Armas de alto poder, equipo táctico y más de mil 800 cartuchos fueron asegurados por elementos del Ejército Mexicano en el poblado de Siqueros, en la zona rural de Mazatlán.

El hallazgo comprende cinco armas largas, 20 cargadores, mil 840 cartuchos de diversos calibres, dos chalecos tácticos y cuatro placas balísticas, de acuerdo con lo difundido en un comunicado conjunto por las autoridades federales.

El informe oficial no detalló el origen del operativo ni ofreció datos sobre las circunstancias en las que derivó el aseguramiento. Tampoco se precisó si durante las acciones registradas en dicha comunidad hubo personas detenidas.

Tras el decomiso, la totalidad del material bélico fue puesta a disposición de las autoridades competentes para la integración de la investigación correspondiente.