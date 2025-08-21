Ejército asegura armas y metanfetamina en El Limón de los Ramos, Culiacán

CULIACÁN. _ Durante labores de reconocimiento terrestre en las inmediaciones de El Limón de los Ramos, sobre la carretera federal México 15, elementos del Ejército Mexicano aseguraron armamento, cartuchos y presunta droga.

Según el informe oficial, los militares localizaron dos armas cortas, un cargador, 186 cartuchos útiles y tres envoltorios que contenían una sustancia con características similares a la metanfetamina.

El material asegurado fue entregado al Ministerio Público Federal, que ya inició las investigaciones para determinar su procedencia y posible relación con actividades delictivas en la zona.

El operativo fue realizado en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal Preventiva, bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.