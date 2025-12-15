Ejército asegura arsenal en camino de terracería de San Ignacio, Sinaloa

Un arsenal compuesto por nueve fusiles de asalto y casi 900 cartuchos fue asegurado por elementos del Ejército Mexicano en un camino de terracería del municipio de San Ignacio.

La movilización de los efectivos castrenses se registró en las inmediaciones del poblado El Guayabo, cuando realizaban un recorrido de vigilancia de rutina. Según el parte oficial, los uniformados detectaron varios objetos sospechosos abandonados a un costado de la vía de tierra.

El operativo culminó con el aseguramiento de nueve armas largas, 12 cargadores y 880 cartuchos útiles, todos de calibres reservados para uso exclusivo de las fuerzas armadas.

A pesar de la magnitud del aseguramiento, las autoridades federales mantuvieron hermetismo, sin ofrecer mayores detalles sobre la forma en que se realizó la acción, ni si esta derivó en la aprehensión de alguna persona relacionada con el armamento.

Todo lo incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que el Ministerio Público Federal inicie las investigaciones correspondientes.