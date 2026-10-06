Ejército asegura arsenal en Rosario: decomisa 42 explosivos y 15 drones

ROSARIO. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un arsenal que incluye 42 artefactos explosivos improvisados y 15 drones con su equipo de operación en el municipio de Rosario.

El decomiso forma parte de las acciones operativas emprendidas por los efectivos castrenses el lunes 5 de octubre en esa demarcación.

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades federales, entre el material incautado se encuentran tres armas largas, seis cargadores, 155 cartuchos, tres chalecos tácticos y seis placas balísticas.

Además, se aseguraron 15 drones, 15 controles remotos, 15 rollos de cable de fibra óptica y 14 baterías destinadas al funcionamiento de dichos dispositivos aéreos.

Las autoridades no especificaron la ubicación exacta del hallazgo dentro del municipio, las circunstancias en las que se derivó el despliegue militar ni si hubo personas detenidas durante las acciones.

Todo el armamento, equipo táctico y dispositivos tecnológicos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para la integración de las investigaciones.