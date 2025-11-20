$!Ejército asegura arsenal, explosivos y mariguana en Badiraguato y San Ignacio

Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a una persona y decomisaron un arsenal, explosivos y mariguana en operativos distintos llevados a cabo en los municipios de San Ignacio y Badiraguato, en la sierra de Sinaloa. La información fue difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México a través de un comunicado conjunto, sin ofrecer detalles adicionales.

Una de las acciones se registró en la comunidad El Guayabo, San Ignacio. Ahí, el personal castrense logró la captura de un individuo y el aseguramiento de ocho fusiles, 50 cargadores, 3 mil cartuchos de diferentes calibres, además de tres artefactos explosivos improvisados, un tubo de acero y un tanque de gas.

La segunda acción tuvo lugar en el poblado de Huixiopa, en el municipio serrano de Badiraguato. En este sitio, las fuerzas militares localizaron y aseguraron mil 176 cartuchos, 90 kilogramos de cannabis y 10 artefactos explosivos improvisados.