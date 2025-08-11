$!Ejército asegura arsenal tras enfrentamiento en Pánuco, Concordia

CONCORDIA. _ El enfrentamiento armado entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada registrado el domingo en el poblado Pánuco, perteneciente al municipio de Concordia, que dejó como saldo ocho personas muertas, derivó en el aseguramiento de un arsenal por parte del Ejército Mexicano.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acudieron a atender un reporte a esta comunidad serrana del municipio, donde localizaron a ocho personas sin vida.