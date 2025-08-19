Ejército asegura arsenal tras enfrentamiento en San Ignacio

SAN IGNACIO. _ Un civil armado perdió la vida y un arsenal fue asegurado por elementos del Ejército Mexicano tras un enfrentamiento en el poblado de Las Lajas, municipio de San Ignacio.

Según el informe oficial, los militares fueron agredidos mientras realizaban un patrullaje terrestre en la zona. En respuesta, repelieron el ataque y lograron el aseguramiento de seis armas largas, 91 cargadores, más de siete mil cartuchos útiles, 29 cintas eslabonadas y cuatro artefactos explosivos improvisados.

Todo el material quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), que realizará las investigaciones correspondientes. El operativo contó con la participación de la Guardia Nacional, Marina, Policía Estatal Preventiva y autoridades de los tres niveles de gobierno.