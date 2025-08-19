Seguridad
|
Operativo militar

Ejército asegura arsenal tras enfrentamiento en San Ignacio

Militares repelieron una agresión armada durante un patrullaje en Las Lajas; reportan un civil abatido
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
19/08/2025 11:06
19/08/2025 11:06

SAN IGNACIO. _ Un civil armado perdió la vida y un arsenal fue asegurado por elementos del Ejército Mexicano tras un enfrentamiento en el poblado de Las Lajas, municipio de San Ignacio.

Según el informe oficial, los militares fueron agredidos mientras realizaban un patrullaje terrestre en la zona. En respuesta, repelieron el ataque y lograron el aseguramiento de seis armas largas, 91 cargadores, más de siete mil cartuchos útiles, 29 cintas eslabonadas y cuatro artefactos explosivos improvisados.

Todo el material quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), que realizará las investigaciones correspondientes. El operativo contó con la participación de la Guardia Nacional, Marina, Policía Estatal Preventiva y autoridades de los tres niveles de gobierno.

#Seguridad
#Ejército Mexicano
#Operativos Militares
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube