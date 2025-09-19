$!Ejército asegura arsenal y detiene a un civil en Concordia tras enfrentamiento

CONCORDIA._ Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a un civil y aseguraron un arma larga, municiones y equipo táctico durante un operativo desplegado en la carretera Mazatlán-Durango, a la altura del poblado Copala.

El hecho ocurrió luego de que personal militar acudió a un reporte al 9-1-1 sobre el robo de un vehículo. Durante los recorridos de reconocimiento, los soldados fueron agredidos por civiles armados y, tras repeler el ataque, lograron la detención.

En la acción se aseguró un arma larga, siete cargadores, 3 mil 170 cartuchos, dos chalecos tácticos, cinco pilas para radios portátiles, un cargador para baterías de dron y un vehículo con reporte de robo.