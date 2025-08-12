Seguridad
|
Aseguramientos

Ejército asegura arsenal y vehículos abandonados en Culiacancito

El hallazgo se realizó durante labores de reconocimiento terrestre en la sindicatura
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/08/2025 10:06
12/08/2025 10:06

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron armamento, equipo táctico, un vehículo y una motocicleta durante un operativo de reconocimiento terrestre en la sindicatura de Culiacancito, perteneciente al municipio de Culiacán.

De acuerdo con información oficial, los militares localizaron un automóvil tipo sedán color gris oxford, modelo reciente, y una motocicleta negra con detalles en gris y rojo, ambos en aparente estado de abandono.

$!Ejército asegura arsenal y vehículos abandonados en Culiacancito

En el lugar también fue asegurada una ametralladora con su base para montaje, siete cargadores, cuatro cintas eslabonadas, un total de 862 cartuchos útiles y seis placas balísticas.

Todo el material, incluido el armamento de uso exclusivo del Ejército y los vehículos, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

$!Ejército asegura arsenal y vehículos abandonados en Culiacancito
#Culiacán
#Seguridad
#Operativos Militares
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube