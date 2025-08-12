$!Ejército asegura arsenal y vehículos abandonados en Culiacancito

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron armamento, equipo táctico, un vehículo y una motocicleta durante un operativo de reconocimiento terrestre en la sindicatura de Culiacancito, perteneciente al municipio de Culiacán.
De acuerdo con información oficial, los militares localizaron un automóvil tipo sedán color gris oxford, modelo reciente, y una motocicleta negra con detalles en gris y rojo, ambos en aparente estado de abandono.
En el lugar también fue asegurada una ametralladora con su base para montaje, siete cargadores, cuatro cintas eslabonadas, un total de 862 cartuchos útiles y seis placas balísticas.
Todo el material, incluido el armamento de uso exclusivo del Ejército y los vehículos, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.