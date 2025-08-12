$!Ejército asegura arsenal y vehículos abandonados en Culiacancito

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron armamento, equipo táctico, un vehículo y una motocicleta durante un operativo de reconocimiento terrestre en la sindicatura de Culiacancito, perteneciente al municipio de Culiacán.

De acuerdo con información oficial, los militares localizaron un automóvil tipo sedán color gris oxford, modelo reciente, y una motocicleta negra con detalles en gris y rojo, ambos en aparente estado de abandono.