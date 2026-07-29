$!Ejército asegura artefacto explosivo artesanal oculto en las letras de El Puente de El Quelite, al norte de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un artefacto explosivo de fabricación artesanal fue localizado y asegurado por elementos del Ejército Mexicano oculto detrás de una de las letras del parador fotográfico de la comunidad de El Puente de El Quelite, al norte de Mazatlán.

El hallazgo se registró tras una denuncia ciudadana que alertó a las fuerzas castrenses sobre la presencia de un objeto sospechoso en el parador turístico ubicado a la entrada del poblado, en el kilómetro 32+500 de la carretera libre Mazatlán-Culiacán, en el entronque con la carretera estatal que conduce a Mármol.