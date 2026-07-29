$!Ejército asegura artefacto explosivo artesanal oculto en las letras de El Puente de El Quelite, al norte de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un artefacto explosivo de fabricación artesanal fue localizado y asegurado por elementos del Ejército Mexicano oculto detrás de una de las letras del parador fotográfico de la comunidad de El Puente de El Quelite, al norte de Mazatlán.
El hallazgo se registró tras una denuncia ciudadana que alertó a las fuerzas castrenses sobre la presencia de un objeto sospechoso en el parador turístico ubicado a la entrada del poblado, en el kilómetro 32+500 de la carretera libre Mazatlán-Culiacán, en el entronque con la carretera estatal que conduce a Mármol.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el explosivo estaba escondido detrás de una de las letras monumentales, aparentemente con la intención de mantenerlo fuera de la vista. El artefacto conservaba su espoleta de seguridad, por lo que no había detonado.
Tras el hallazgo, personal militar acordonó el área y estableció un perímetro de seguridad para impedir el acceso de visitantes y habitantes al parador turístico mientras se realizan las maniobras correspondientes.
Hasta el momento se espera el arribo del Escuadrón Antibombas de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyos especialistas se encargarán de asegurar y retirar el explosivo de forma segura.