Ejército asegura artefacto explosivo en zona urbana de Escuinapa

ESCUINAPA. _ Personal del Ejército Mexicano localizó y aseguró un artefacto explosivo de fabricación improvisada durante recorridos de vigilancia en la cabecera municipal de este municipio.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el hallazgo se registró mientras los elementos castrenses realizaban trabajos de reconocimiento terrestre en la zona urbana.

Al detectar el objeto, los militares procedieron a su aseguramiento inmediato para evitar riesgos a la población civil.

El artefacto quedó bajo resguardo de las autoridades competentes, a la espera del arribo de personal especializado en materiales de guerra, quienes se encargarán de realizar su destrucción de manera segura.