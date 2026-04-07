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Operativos militares

Ejército asegura artefacto explosivo en zona urbana de Escuinapa

Elementos castrenses localizaron un objeto explosivo artesanal durante operativos de vigilancia en la zona urbana; el material fue puesto en resguardo para su posterior inhabilitación
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
07/04/2026 10:08
07/04/2026 10:08

ESCUINAPA. _ Personal del Ejército Mexicano localizó y aseguró un artefacto explosivo de fabricación improvisada durante recorridos de vigilancia en la cabecera municipal de este municipio.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el hallazgo se registró mientras los elementos castrenses realizaban trabajos de reconocimiento terrestre en la zona urbana.

Al detectar el objeto, los militares procedieron a su aseguramiento inmediato para evitar riesgos a la población civil.

El artefacto quedó bajo resguardo de las autoridades competentes, a la espera del arribo de personal especializado en materiales de guerra, quienes se encargarán de realizar su destrucción de manera segura.

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