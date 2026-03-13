$!Ejército asegura billetes falsos y droga en Desarrollo Urbano Tres Ríos de Culiacán

CULIACÁN. _ Durante recorridos de vigilancia en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, elementos del Ejército Mexicano aseguraron una maleta que contenía 41 mil 400 pesos en billetes falsos y diversas porciones de sustancias con características de droga.
De acuerdo con el reporte, los efectivos militares circulaban por la zona cuando detectaron a dos personas, quienes, al percatarse de la cercanía de las fuerzas de seguridad, emprendieron la huida a pie. En el sitio, los individuos dejaron abandonado un equipaje de mano.
Al realizar la inspección del objeto, los uniformados localizaron el efectivo apócrifo en distintas denominaciones, así como hierba verde y seca, presunta marihuana, y una sustancia granulada similar a la metanfetamina.
Lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad investigadora correspondiente para el inicio de las indagatorias legales y el seguimiento de las diligencias marcadas por la ley.