Seguridad
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Vigilancia militar

Ejército asegura billetes falsos y droga en Desarrollo Urbano Tres Ríos de Culiacán

Dos hombres abandonaron una maleta con más de 41 mil pesos en efectivo apócrifo y sustancias ilícitas tras notar la presencia del Ejército en el Desarrollo Urbano Tres Ríos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
13/03/2026 08:35
13/03/2026 08:35

CULIACÁN. _ Durante recorridos de vigilancia en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, elementos del Ejército Mexicano aseguraron una maleta que contenía 41 mil 400 pesos en billetes falsos y diversas porciones de sustancias con características de droga.

De acuerdo con el reporte, los efectivos militares circulaban por la zona cuando detectaron a dos personas, quienes, al percatarse de la cercanía de las fuerzas de seguridad, emprendieron la huida a pie. En el sitio, los individuos dejaron abandonado un equipaje de mano.

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Al realizar la inspección del objeto, los uniformados localizaron el efectivo apócrifo en distintas denominaciones, así como hierba verde y seca, presunta marihuana, y una sustancia granulada similar a la metanfetamina.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad investigadora correspondiente para el inicio de las indagatorias legales y el seguimiento de las diligencias marcadas por la ley.

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