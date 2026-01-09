$!Ejército asegura cámaras con celdas solares usadas para monitorear a fuerzas de seguridad en Navolato

NAVOLATO._ En recorridos de vigilancia por las comunidades de El Bledal y Lo de Reyes, en el municipio de Navolato, elementos del Ejército Mexicano localizaron y desinstalaron dos dispositivos de videovigilancia ocultos entre el follaje de los árboles.

Los equipos, equipados con celdas solares, se encontraban instalados de forma estratégica para monitorear el despliegue de las fuerzas de seguridad en el sector. Según los primeros reportes, se presume que los aparatos eran operados por grupos de la delincuencia organizada para anticipar las acciones de las autoridades.