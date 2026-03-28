Ejército asegura camioneta robada y armamento en El Roblito, Escuinapa

Luego de patrullajes y detectar a civiles armados, el Ejército Mexicano aseguró una camioneta con reporte de robo y armamento en la comunidad El Roblito, municipio de Escuinapa.

El decomiso derivó de que, durante recorridos, los efectivos ubicaron la camioneta cuyos ocupantes abandonaron y huyeron a pie, al notar la presencia militar.

Al acercarse para examinar la situación, los oficiales verificaron que el vehículo Nissan blanco contaba con estatus robado, y en su interior hallaron armamento y equipo táctico.

Entre lo asegurado hubo un arma larga, seis cargadores, 171 cartuchos, siete baterías para radio, dos pares de botas tácticas, cuatro costales con víveres, y un chaleco táctico color negro.

Dichos indicios fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que realice las investigaciones correspondientes.