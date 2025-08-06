Ejército asegura camioneta robada y casi mil 700 cartuchos en Concordia

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un vehículo con reporte de robo, así como armamento, durante un operativo de reconocimiento en el poblado La Venada, en el municipio de Concordia.

De acuerdo con información oficial, los militares localizaron una camioneta y, en su interior, 12 cargadores y mil 698 cartuchos útiles, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

El operativo fue realizado en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a través de la Policía Estatal Preventiva.