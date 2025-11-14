Seguridad
Aseguran armamento

Ejército asegura campamento con armamento y chalecos tácticos en Concordia

Elementos del Ejército localizaron un campamento en Copalita, Concordia, asegurando cargadores, cartuchos y chalecos tácticos
14/11/2025 11:36
CONCORDIA. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un campamento, cargadores, cartuchos y chalecos tácticos en la zona rural del municipio de Concordia.

Durante recorridos terrestres en la comunidad de Copalita, los militares localizaron un campamento donde se hallaron 12 cargadores, mil 490 cartuchos y tres chalecos tácticos.

El área fue deshabilitada y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

El operativo se llevó a cabo en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

