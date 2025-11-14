$!Ejército asegura campamento con armamento y chalecos tácticos en Concordia

CONCORDIA. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un campamento, cargadores, cartuchos y chalecos tácticos en la zona rural del municipio de Concordia.
Durante recorridos terrestres en la comunidad de Copalita, los militares localizaron un campamento donde se hallaron 12 cargadores, mil 490 cartuchos y tres chalecos tácticos.
El área fue deshabilitada y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.
El operativo se llevó a cabo en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.