$!Ejército asegura campamento con armamento y chalecos tácticos en Concordia

CONCORDIA. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un campamento, cargadores, cartuchos y chalecos tácticos en la zona rural del municipio de Concordia.

Durante recorridos terrestres en la comunidad de Copalita, los militares localizaron un campamento donde se hallaron 12 cargadores, mil 490 cartuchos y tres chalecos tácticos.