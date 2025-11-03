Ejército asegura campamento con armas y equipo táctico en la sierra de Concordia

CONCORDIA. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron un campamento con armas, cargadores, municiones y equipo táctico en una zona serrana del municipio de Concordia, Sinaloa.

El hallazgo ocurrió durante labores de reconocimiento terrestre en las inmediaciones del poblado La Guayanera, donde personal castrense identificó un área utilizada como punto de resguardo por la delincuencia organizada.

En el lugar se incautaron 12 cargadores, 815 cartuchos útiles, dos chalecos tácticos, cuatro placas balísticas y un casco balístico. El campamento fue desmantelado y se procedió a resguardar la zona para su inspección.

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar su procedencia y posible relación con actividades delictivas.

El operativo contó con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, mediante la Policía Estatal Preventiva.