Ejército asegura casa con maquinitas tragamonedas en Hacienda de Urías, Mazatlán

El Ejército Mexicano aseguró una vivienda en Hacienda de Urías, Mazatlán, donde localizaron una docena de maquinitas tragamonedas durante un recorrido de vigilancia
Noroeste Redacción
21/11/2025 16:18
Una vivienda que resguardaba al menos ocho maquinitas tragamonedas fue asegurada por elementos del Ejército Mexicano en la colonia Hacienda de Urías, en Mazatlán.

El operativo se registró alrededor de las 13:00 horas en un domicilio ubicado en las calles Lázaro Cárdenas y Maizales, donde los militares realizaban un recorrido de vigilancia cuando detectaron las máquinas almacenadas en el interior del inmueble.

Tras el hallazgo, los elementos castrenses acordonaron el área y aseguraron el perímetro en espera de un camión oficial para el traslado de las máquinas incautadas.

