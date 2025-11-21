$!Ejército asegura casa con maquinitas tragamonedas en Hacienda de Urías, Mazatlán

Una vivienda que resguardaba al menos ocho maquinitas tragamonedas fue asegurada por elementos del Ejército Mexicano en la colonia Hacienda de Urías, en Mazatlán.

El operativo se registró alrededor de las 13:00 horas en un domicilio ubicado en las calles Lázaro Cárdenas y Maizales, donde los militares realizaban un recorrido de vigilancia cuando detectaron las máquinas almacenadas en el interior del inmueble.