$!Ejército asegura centros químicos para drogas en Culiacán, Cosalá y Elota

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron cuatro áreas de concentración de sustancias químicas utilizadas presuntamente para la elaboración de drogas sintéticas en los municipios de Culiacán, Cosalá y Elota.

Los hallazgos ocurrieron durante distintos operativos en las comunidades de San Rafael y Portezuelo, en Culiacán, en el poblado Los Taraises, en Cosalá y en El Solito, municipio de Elota.

Durante reconocimientos terrestres realizados en el marco de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”, personal militar localizó cuatro zonas de concentración de precursores químicos utilizados en la elaboración de drogas sintéticas en las comunidades antes mencionadas en donde se aseguró lo siguiente: