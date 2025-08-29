$!Ejército asegura centros químicos para drogas en Culiacán, Cosalá y Elota

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron cuatro áreas de concentración de sustancias químicas utilizadas presuntamente para la elaboración de drogas sintéticas en los municipios de Culiacán, Cosalá y Elota.
Los hallazgos ocurrieron durante distintos operativos en las comunidades de San Rafael y Portezuelo, en Culiacán, en el poblado Los Taraises, en Cosalá y en El Solito, municipio de Elota.
Durante reconocimientos terrestres realizados en el marco de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”, personal militar localizó cuatro zonas de concentración de precursores químicos utilizados en la elaboración de drogas sintéticas en las comunidades antes mencionadas en donde se aseguró lo siguiente:
- 18 bidones conteniendo aproximadamente 275 litros de alcohol etílico.
- 8 tambos conteniendo aproximadamente 1,600 litros de alcohol bencílico.
- 6 bidones conteniendo aproximadamente 500 litros de acetona.
- 2 bidones conteniendo aproximadamente 100 litros de tolueno.
- 12 bidones conteniendo aproximadamente 240 litros de sustancia líquida color café.
- 4 bidones conteniendo aproximadamente 100 litros de sustancia líquida transparente.
- 1 bidón conteniendo aproximadamente 10 litros de sustancia líquida color rosa.
-Ollas, tambos, tinas y cubetas vacías.
Todo lo anterior fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y destruido mediante los protocolos correspondientes.
Según estimaciones de autoridades federales, el aseguramiento de áreas de concentración en los municipios de Culiacán y Cosalá representa una afectación económica de 61 millones de pesos para la delincuencia organizada.
La acción se llevó en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.