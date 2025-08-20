$!Ejército asegura cinco centros con precursores químicos en Culiacán y Badiraguato

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron cinco áreas de concentración de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas en los municipios de Culiacán y Badiraguato, como parte de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”.

De acuerdo con la información oficial, cuatro de los puntos fueron ubicados en las comunidades de Las Guásimas, Alcoyonqui y Baila, en Culiacán, mientras que el quinto fue localizado en el poblado El Brasil, perteneciente a Badiraguato, mediante recorridos de reconocimiento terrestre. En los sitios asegurados, el personal militar decomisó diversos materiales químicos, entre ellos: - 42 bidones y dos tambos conteniendo aproximadamente - 660 litros de acetona

- Tres bidones conteniendo aproximadamente 40 litros de etanol

- 20 bidones conteniendo aproximadamente mil litros de benceno

- 15 bidones conteniendo aproximadamente 750 litros de tolueno

- Seis bidones conteniendo aproximadamente 310 litros de ácido clorhídrico - Dos bidones conteniendo aproximadamente 100 litros de metanol

- Tres bidones conteniendo aproximadamente mil 175 litros de precursores químicos - Una mezcladora con capacidad de cinco mil litros, vacía - 13 tambos con capacidad de 200 litros vacíos

- Bidones y tinas vacías