Ejército asegura cinco centros con precursores químicos en Culiacán y Badiraguato

El aseguramiento incluyó más de cuatro mil litros de sustancias químicas peligrosas. Las zonas intervenidas estaban Las Guásimas, Alcoyonqui y Baila, en Culiacán, y en el poblado El Brasil, perteneciente a Badiraguato
20/08/2025 15:56
CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron cinco áreas de concentración de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas en los municipios de Culiacán y Badiraguato, como parte de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”.

De acuerdo con la información oficial, cuatro de los puntos fueron ubicados en las comunidades de Las Guásimas, Alcoyonqui y Baila, en Culiacán, mientras que el quinto fue localizado en el poblado El Brasil, perteneciente a Badiraguato, mediante recorridos de reconocimiento terrestre.

En los sitios asegurados, el personal militar decomisó diversos materiales químicos, entre ellos:

- 42 bidones y dos tambos conteniendo aproximadamente

- 660 litros de acetona

- Tres bidones conteniendo aproximadamente 40 litros de etanol

- 20 bidones conteniendo aproximadamente mil litros de benceno

- 15 bidones conteniendo aproximadamente 750 litros de tolueno

- Seis bidones conteniendo aproximadamente 310 litros de ácido clorhídrico

- Dos bidones conteniendo aproximadamente 100 litros de metanol

- Tres bidones conteniendo aproximadamente mil 175 litros de precursores químicos

- Una mezcladora con capacidad de cinco mil litros, vacía

- 13 tambos con capacidad de 200 litros vacíos

- Bidones y tinas vacías

Todo el material asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y destruido conforme a los protocolos establecidos para este tipo de sustancias.

Las acciones se llevaron a cabo en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Estatal Preventiva.

