Ejército asegura dosis de droga durante operativo en la colonia Prados del Sur, Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron diversas dosis de droga durante un operativo realizado en la colonia Prados del Sur, en la ciudad de Culiacán.

De acuerdo con la información oficial, el aseguramiento se llevó a cabo mientras el personal militar realizaba labores de reconocimiento en la zona, donde fueron localizadas 97 dosis de cristal, 12 dosis de cocaína, 40 dosis de marihuana, además de 380 gramos y cinco cigarros de la misma hierba.

La droga asegurada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Estas acciones se realizaron de manera coordinada con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva.