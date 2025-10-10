$!Ejército asegura droga, armas y campamentos irregulares en operativos en Sinaloa

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano realizaron una serie de operativos en los municipios de Badiraguato, Elota y Concordia, que derivaron en el aseguramiento de campamentos irregulares presuntamente utilizados por grupos delictivos, así como de armamento, municiones, droga y equipo táctico.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, en el poblado Bacacoragua, municipio de Badiraguato, los militares localizaron e inhabilitaron tres campamentos clandestinos. En el sitio fueron asegurados un arma larga, siete cargadores, mil 723 cartuchos útiles, cinco kilogramos de marihuana, con valor estimado de 6 mil 700 pesos, equipo táctico y un vehículo con impactos de arma de fuego.

En otro punto, en el poblado Ensenada del municipio de Elota, efectivos castrenses decomisaron cinco armas largas, cartuchos, cargadores y varios artefactos explosivos improvisados.