$!Ejército asegura droga, armas y campamentos irregulares en operativos en Sinaloa

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano realizaron una serie de operativos en los municipios de Badiraguato, Elota y Concordia, que derivaron en el aseguramiento de campamentos irregulares presuntamente utilizados por grupos delictivos, así como de armamento, municiones, droga y equipo táctico.
De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, en el poblado Bacacoragua, municipio de Badiraguato, los militares localizaron e inhabilitaron tres campamentos clandestinos. En el sitio fueron asegurados un arma larga, siete cargadores, mil 723 cartuchos útiles, cinco kilogramos de marihuana, con valor estimado de 6 mil 700 pesos, equipo táctico y un vehículo con impactos de arma de fuego.
En otro punto, en el poblado Ensenada del municipio de Elota, efectivos castrenses decomisaron cinco armas largas, cartuchos, cargadores y varios artefactos explosivos improvisados.
Asimismo, durante patrullajes de vigilancia en Concordia, personal militar aseguró tres armas largas, ocho cargadores, 587 cartuchos, un chaleco y dos placas balísticas.
Las autoridades federales no ofrecieron mayores detalles sobre cómo se desarrollaron los operativos ni si hubo personas detenidas.