$!Ejército asegura droga en casas abandonadas de Culiacán

Los aseguramientos se dieron cuando los militares transitaban por la prolongación de la avenida Álvaro Obregón, sin detallar si fue en la extensión al norte o sur de la capital, ni la colonia donde ocurrió.

Personal del Ejército Mexicano halló y decomisó diversas dosis de presunta mariguana, las cuales estaban dentro de dos casas abandonadas, una de ellas en escombros, en Culiacán.

En determinado tramo, según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los oficiales percibieron el olor característico de la sustancia, por lo que bajaron de su unidad para examinar.

Al interior de dos viviendas en aparente estado de abandono, una de ellas en escombros, sobre una mesa y una repisa los efectivos castrenses incautaron 20 dosis de presunta mariguana, y 16 dosis de presunto cristal.

Derivado de ello, los objetos del delito fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora correspondiente, para que lleve a cabo las diligencias que marca la ley.