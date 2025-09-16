$!Ejército asegura droga, tractores y retroexcavadora en operativo en Culiacán

CULIACÁN. _ La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a través de la Comandancia de la III Región Militar y la 9/a Zona Militar, informó este martes 16 de septiembre sobre los resultados de un operativo realizado el pasado viernes 12 en el poblado El Carrizal, municipio de Culiacán.

Durante el cateo a un inmueble, ejecutado como parte de una orden técnica de investigación, elementos del Ejército Mexicano aseguraron ocho vehículos, entre ellos cuatro tractores, una retroexcavadora, un tractocamión, una camioneta Ford y un vehículo Nissan, así como diversas sustancias químicas, presuntamente utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas.

Entre lo decomisado destacan 670 litros de metanfetamina líquida, 280 kilogramos de metanfetamina sólida, cuatro botellas con sustancias desconocidas, una bolsa con aproximadamente 2 kilogramos de sustancia no identificada y dos litros de anhídrido acético.