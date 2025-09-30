$!Ejército asegura droga y detiene a dos personas en puesto de seguridad en Ahome

AHOME. _ Dos personas fueron detenidas por elementos del Ejército Mexicano tras localizar varios paquetes con droga ocultos en un vehículo durante una inspección de rutina en un puesto de seguridad ubicado en el municipio de Ahome.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el automóvil procedía de Los Mochis y tenía como destino la ciudad de Obregón, Sonora. Durante la revisión, los militares detectaron un doble fondo en la unidad, donde se hallaron 1.2 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 1.1 kilogramos de metanfetamina y 4.5 kilogramos de marihuana.