$!Ejército asegura dron industrial, arsenal y 40 explosivos durante operativo en Badiraguato

Elementos del Ejército Mexicano incautaron un dron de tipo industrial, armamento de alto poder, cargadores y cartuchos útiles durante un despliegue de seguridad realizado en el poblado Puerto de la Esperanza, Badiraguato, como parte de acciones rutinarias de reconocimiento y vigilancia terrestre en la zona serrana.

Los elementos castrenses realizaban recorridos de reconocimiento, cuando ubicaron una camioneta en aparente estado de abandono. Tras una inspección ampliada en el área, aseguraron un arsenal compuesto por tres armas largas, nueve cargadores, 285 cartuchos útiles, un aditamento lanzagranadas y 40 artefactos explosivos improvisados.