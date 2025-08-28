$!Ejército asegura fentanilo y cocaína en Huixiopa, Badiraguato

CULIACÁN._ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron en el poblado de Huixiopa, municipio de Badiraguato, 42 kilos de fentanilo en polvo, 21 kilos de cocaína y 9 kilos de fentanilo en pastillas, informó el Gobierno federal.
El valor estimado del decomiso asciende a 349.5 millones de pesos, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, lo que representa una importante afectación a la estructura financiera de la delincuencia organizada.
En un operativo distinto, realizado en Culiacán, militares localizaron e inhabilitaron cuatro áreas de concentración de precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas. En el lugar se aseguraron mil 510 litros y 175 kilos de sustancias empleadas en la producción de metanfetamina, con una afectación económica calculada en 34 millones de pesos.
Las sustancias fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para la integración de las investigaciones correspondientes.