$!Ejército asegura fentanilo y cocaína en Huixiopa, Badiraguato

CULIACÁN._ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron en el poblado de Huixiopa, municipio de Badiraguato, 42 kilos de fentanilo en polvo, 21 kilos de cocaína y 9 kilos de fentanilo en pastillas, informó el Gobierno federal.

El valor estimado del decomiso asciende a 349.5 millones de pesos, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, lo que representa una importante afectación a la estructura financiera de la delincuencia organizada.