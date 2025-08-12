$!Ejército asegura inmueble y dos vehículos en fraccionamiento Colinas del Rey, Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano realizaron un operativo la mañana de este lunes en una privada del fraccionamiento Colinas del Rey, en el sector Loma Linda, al sur de Culiacán, donde al menos un inmueble fue asegurado.

Desde primeras horas del día, la zona estuvo resguardada por personal militar y unidades blindadas del Ejército, así como camiones de gran tamaño pertenecientes a la Guardia Nacional. Hasta el momento, no se ha confirmado si se trató de un cateo u otra diligencia judicial, ni se ha informado oficialmente el motivo del despliegue.