$!Ejército asegura inmueble y dos vehículos en fraccionamiento Colinas del Rey, Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano realizaron un operativo la mañana de este lunes en una privada del fraccionamiento Colinas del Rey, en el sector Loma Linda, al sur de Culiacán, donde al menos un inmueble fue asegurado.
Desde primeras horas del día, la zona estuvo resguardada por personal militar y unidades blindadas del Ejército, así como camiones de gran tamaño pertenecientes a la Guardia Nacional. Hasta el momento, no se ha confirmado si se trató de un cateo u otra diligencia judicial, ni se ha informado oficialmente el motivo del despliegue.
El domicilio intervenido se localiza entre las calles Cerro de la Campana y Cerro de la Noria. A simple vista, se aprecia que parte del sistema de seguridad del acceso principal fue destruido, aunque se desconoce si la irrupción fue producto de un enfrentamiento o si fue realizada directamente por los elementos militares.
De acuerdo con vecinos de la privada, el operativo ocurrió durante la mañana, cuando fueron despertados por el ruido del portón siendo derribado por las fuerzas castrenses. Posteriormente, los soldados ingresaron a un inmueble, el cual quedó bajo resguardo.
Fuentes confirmaron que personal del Ejército solicitó apoyo a la Policía de Tránsito Municipal de Culiacán para remolcar al menos dos vehículos asegurados en el sitio. No obstante, se desconoce si hubo personas detenidas durante la operación.
Hasta el momento, ninguna autoridad federal o estatal ha emitido un comunicado oficial sobre los hechos.