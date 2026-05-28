$!Ejército asegura laboratorio clandestino en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano desmantelaron un laboratorio clandestino utilizado para la producción de drogas sintéticas en las inmediaciones del poblado La Estancia de los Burgos, perteneciente al municipio de Culiacán.

Durante la intervención en el área de concentración, el personal militar aseguró un reactor de síntesis orgánica y un total de mil 750 litros de diferentes sustancias químicas destinadas a la elaboración de metanfetamina.