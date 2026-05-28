$!Ejército asegura laboratorio clandestino en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano desmantelaron un laboratorio clandestino utilizado para la producción de drogas sintéticas en las inmediaciones del poblado La Estancia de los Burgos, perteneciente al municipio de Culiacán.
Durante la intervención en el área de concentración, el personal militar aseguró un reactor de síntesis orgánica y un total de mil 750 litros de diferentes sustancias químicas destinadas a la elaboración de metanfetamina.
De acuerdo con las estimaciones de las autoridades federales, el aseguramiento de estos insumos y herramientas genera una afectación económica de 33 millones de pesos a las estructuras de la delincuencia organizada que opera en la región.
Las labores de las fuerzas federales se registraron como parte de las acciones continuas orientadas a combatir la producción y el tráfico de sustancias ilícitas en la entidad.