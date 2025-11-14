Ejército asegura laboratorios clandestinos con sustancias químicas en Culiacán y Cosalá

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron ocho áreas de concentración de sustancias químicas en los municipios de Culiacán y Cosalá, como parte de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”.

Durante los reconocimientos terrestres en comunidades de ambos municipios, el personal militar aseguró diversos equipos y sustancias, entre los que destacan:

- 2 reactores de 2,000 litros cada uno.

- 2 reactores de 600 litros con condensadores.

- 1 reactor de 500 litros.

- 22 bidones con aproximadamente 1,100 litros de aceites destilados.

- 76 bidones y 5 tambos con cerca de 4,410 litros de acetona.

- 33 tambos con unos 6,600 litros de tolueno.

- 5 tambos con alrededor de 1,000 litros de alcohol etílico.

- 4 tambos con aproximadamente 800 litros de metanol.

- 11 tambos con 2,310 litros de alcohol etílico.

- 18 tambos con 3,600 litros de alcohol metílico, además de bidones, ollas, tinas y cubetas vacías.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y destruido conforme a los protocolos correspondientes, evitando riesgos para la población y el medio ambiente.