$!Ejército asegura laboratorios clandestinos, explosivos y detiene a 3 personas en Cosalá y San Ignacio

Corporaciones militares localizaron e inhabilitaron 11 áreas de concentración de sustancias para la elaboración de drogas, así como el arresto de tres personas, tras operativos entre Cosalá y San Ignacio.

De acuerdo con información compartida por el Ejército Mexicano, el pasado 14 de enero se ubicaron estas zonas de almacenamiento de sustancias, en donde además incautaron armamento diverso.