$!Ejército asegura laboratorios clandestinos, explosivos y detiene a 3 personas en Cosalá y San Ignacio

Corporaciones militares localizaron e inhabilitaron 11 áreas de concentración de sustancias para la elaboración de drogas, así como el arresto de tres personas, tras operativos entre Cosalá y San Ignacio.
De acuerdo con información compartida por el Ejército Mexicano, el pasado 14 de enero se ubicaron estas zonas de almacenamiento de sustancias, en donde además incautaron armamento diverso.
Junto a las tres personas arrestadas por autoridades castrenses, confiscaron 16 mil 486 litros y 75 kilogramos de sustancias químicas, cuatro armas de fuego largas, 24 cargadores, 325 Cartuchos, 30 artefactos explosivos improvisados y diverso equipo táctico.
Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.