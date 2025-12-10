$!Ejército asegura más de 10 mil litros de precursores químicos en Culiacán y Cosalá

Elementos del Ejército Mexicano localizaron y destruyeron 11 áreas utilizadas para almacenar precursores químicos en los municipios de Culiacán y Cosalá, durante recorridos terrestres realizados dentro de la Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos.
En los puntos asegurados, el personal castrense encontró diversos insumos, entre ellos 2 mil 340 litros de acetona, mil 640 de alcohol bencílico, mil 280 de alcohol etílico, además de mil 200 litros de Colocid Brill Blue GS. También ubicaron mil litros de cloruro de bencilo, mil de metanol, 600 de cloro y 560 de tolueno.
Otros materiales hallados fueron 300 litros de una sustancia líquida desconocida de color café, 200 litros de ácido clorhídrico, 650 kilogramos de sosa cáustica y 25 kilogramos de azufre. Además, aseguraron equipo como un sistema de almacenamiento de agua, dos reactores metálicos, 70 metros de manguera y dos quemadores de gas.
Todos los químicos y utensilios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para su posterior destrucción.