$!Ejército asegura más de 6 mil litros de sustancias químicas en zonas rurales de Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 10 áreas de concentración de material diverso durante operativos realizados en comunidades de la zona rural de Culiacán.

De acuerdo con información difundida por autoridades federales a través de un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, las acciones se llevaron a cabo en los poblados Arroyo de la Higuera, Canamaca, Los Cedros, El Vino, El Rincón, Corral Viejo y Los Cardones.