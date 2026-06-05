Seguridad
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Operativos militares

Ejército asegura más de 6 mil litros de sustancias químicas en zonas rurales de Culiacán

Las acciones se llevaron a cabo en los poblados Arroyo de la Higuera, Canamaca, Los Cedros, El Vino, El Rincón, Corral Viejo y Los Cardones; representan pérdidas de 120 millones de pesos para la delincuencia organizada
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
05/06/2026 11:56
05/06/2026 11:56

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 10 áreas de concentración de material diverso durante operativos realizados en comunidades de la zona rural de Culiacán.

De acuerdo con información difundida por autoridades federales a través de un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, las acciones se llevaron a cabo en los poblados Arroyo de la Higuera, Canamaca, Los Cedros, El Vino, El Rincón, Corral Viejo y Los Cardones.

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Durante los recorridos, el personal militar aseguró 6 mil 136 litros y 175 kilogramos de sustancias químicas utilizadas presuntamente para la elaboración de drogas sintéticas.

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Las autoridades estimaron que la afectación económica para la delincuencia organizada asciende a aproximadamente 120 millones de pesos.

El aseguramiento forma parte de las acciones permanentes contra la producción y el tráfico de drogas que se realizan en la entidad. Sin embargo, en el comunicado no se precisaron mayores detalles sobre las condiciones en que fue localizado el material ni sobre personas detenidas.

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Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones y procedimientos legales conducentes.

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