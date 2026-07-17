$!Ejército asegura más de mil 700 cartuchos y droga en Concordia

CONCORDIA. _ Elementos del Ejército Mexicano incautaron mil 740 cartuchos útiles, dos cargadores y 14 kilogramos de marihuana en las inmediaciones del ejido Caleritas, perteneciente al municipio de Concordia, según información emitida en un reporte del Gabinete de Seguridad.

Las corporaciones federales confirmaron el decomiso del material bélico y el enervante, los cuales quedaron a disposición de los ministerios públicos correspondientes para la integración de la carpeta de investigación.