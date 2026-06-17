$!Ejército asegura mil 800 pastillas de fentanilo en la colonia República Mexicana, en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano incautaron mil 800 pastillas de fentanilo en la colonia República Mexicana, en Culiacán, de acuerdo con información difundida por las autoridades federales.

El decomiso se dio a conocer a través de un comunicado conjunto emitido por las fuerzas de seguridad, un documento institucional que omitió precisar los detalles sobre cómo derivó el aseguramiento o si se registraron personas detenidas durante la intervención militar.