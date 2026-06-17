$!Ejército asegura mil 800 pastillas de fentanilo en la colonia República Mexicana, en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano incautaron mil 800 pastillas de fentanilo en la colonia República Mexicana, en Culiacán, de acuerdo con información difundida por las autoridades federales.
El decomiso se dio a conocer a través de un comunicado conjunto emitido por las fuerzas de seguridad, un documento institucional que omitió precisar los detalles sobre cómo derivó el aseguramiento o si se registraron personas detenidas durante la intervención militar.
A través de las imágenes oficiales compartidas por las corporaciones de seguridad se pueden observar los comprimidos de la droga sintética, los cuales se encontraban envueltos en bolsas de plástico transparente.
Tras concluir con el aseguramiento en la zona, el narcótico asegurado fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades federales correspondientes, quienes se encargarán de integrar la carpeta de investigación.