$!Ejército asegura sustancias para fabricar drogas sintéticas en Mocorito

MOCORITO. _ Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron sustancias químicas y equipo destinado a la fabricación de drogas sintéticas en las inmediaciones del poblado El Nacimiento, perteneciente al municipio de Mocorito.

De acuerdo con información proporcionada por la institución federal, el hallazgo se registró este 18 de febrero de 2026 durante labores de vigilancia y patrullamiento en la zona rural.

El personal castrense localizó en una parcela diversos productos químicos y metanfetamina ya procesada, los cuales se encontraban ocultos bajo una lona. Tras el hallazgo, los efectivos militares procedieron al acordonamiento del área para resguardar los indicios conforme a los protocolos de seguridad.