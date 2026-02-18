$!Ejército asegura sustancias para fabricar drogas sintéticas en Mocorito

MOCORITO. _ Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron sustancias químicas y equipo destinado a la fabricación de drogas sintéticas en las inmediaciones del poblado El Nacimiento, perteneciente al municipio de Mocorito.
De acuerdo con información proporcionada por la institución federal, el hallazgo se registró este 18 de febrero de 2026 durante labores de vigilancia y patrullamiento en la zona rural.
El personal castrense localizó en una parcela diversos productos químicos y metanfetamina ya procesada, los cuales se encontraban ocultos bajo una lona. Tras el hallazgo, los efectivos militares procedieron al acordonamiento del área para resguardar los indicios conforme a los protocolos de seguridad.
En el sitio se contabilizaron aproximadamente 200 kilogramos de metanfetamina y una cantidad considerable de precursores, entre ellos 450 litros de acetona distribuidos en un tambo y cinco bidones, además de 100 kilogramos de sosa cáustica repartidos en cuatro costales.
Asimismo, las autoridades detectaron instrumentos para el procesamiento de sustancias ilícitas en este laboratorio clandestino, tales como una mezcladora metálica de 200 litros, una centrifugadora, un condensador, cinco tanques de gas, cinco quemadores y cuatro parrillas improvisadas. El inventario del aseguramiento también incluyó 46 termos, dos congeladores, dos tinas con capacidad de 500 litros y nueve ollas de peltre.
Todo el material y las sustancias químicas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que se integre la carpeta de investigación correspondiente y se realicen los peritajes necesarios que determinen el peso y composición exacta de lo incautado.