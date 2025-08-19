$!Ejército asegura sustancias químicas para drogas sintéticas en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron dos áreas de concentración de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas, como parte de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”, en el municipio de Culiacán.

Las zonas intervenidas se ubican en las comunidades de Walamito y San Cayetano, donde personal militar, en coordinación con otras corporaciones, localizó 160 litros de acetona, dos mil 400 litros de alcohol bencílico, dos mil 800 litros de hipoclorito de sodio, 180 litros de tolueno, 160 litros de alcohol etílico, 240 litros de bencilo, 40 litros de yodo, mil 590 litros de precursores químicos sin identificar, así como 375 kilogramos de sosa cáustica.