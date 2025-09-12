$!Ejército asegura sustancias químicas para drogas sintéticas en Culiacán y Cosalá

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron dos áreas utilizadas presuntamente para la concentración de sustancias químicas empleadas en la elaboración de drogas sintéticas, durante operativos realizados en los municipios de Culiacán y Cosalá.

El hallazgo se dio como parte de los recorridos terrestres efectuados en el marco de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”, implementada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

En Culiacán, el punto fue localizado en el poblado Las Tapias, mientras que, en Cosalá, el aseguramiento se realizó en la comunidad de Las Habitas. Ambas zonas quedaron bajo resguardo de las autoridades para el análisis y posterior destrucción del material incautado.