Ejército asegura tres fusiles y más de 900 cartuchos tras persecución de motociclista en Escuinapa

ESCUINAPA. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron tres fusiles de asalto, 21 cargadores y más de 900 cartuchos útiles durante un operativo terrestre realizado en la colonia Pueblo Nuevo, luego de que un motociclista abandonara una maleta con el armamento y escapara del lugar.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los hechos ocurrieron mientras personal militar realizaba recorridos de vigilancia en ese sector del municipio.

Durante el operativo, los soldados detectaron a un motociclista que circulaba con las luces apagadas. Al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, el conductor arrojó una maleta y emprendió la huida, por lo que se inició una persecución; sin embargo, no fue posible localizarlo.

Al revisar la maleta abandonada, los militares aseguraron dos fusiles tipo AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros, un fusil HK G36 KV calibre 5.56 x 45 milímetros, 20 cargadores para fusil AK-47, un cargador de tambor para calibre 5.56 y 910 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 milímetros.

Todo el armamento, los cargadores y las municiones fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y deslindar responsabilidades.