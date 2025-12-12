$!Ejército asegura vehículo blindado artesanal y arsenal en operativo en San Ignacio

Elementos del Ejército Mexicano decomisaron un arsenal y un vehículo con blindaje artesanal, modificado presuntamente para uso de grupos criminales, tras un operativo implementado en la zona serrana del municipio de San Ignacio.

La acción militar culminó con el aseguramiento de un arma larga, 22 cargadores y un total de 3 mil 335 cartuchos útiles, según confirmó la autoridad federal sin ofrecer mayores pormenores sobre la forma en que se detectó el vehículo.