$!Ejército asegura vehículos blindados y casas baleadas tras enfrentamientos en Culiacancito y El Tamarindo

CULIACÁN. _ Luego de los enfrentamientos armados registrados la noche del 15 y la madrugada del 16 de septiembre en las sindicaturas de Culiacancito y El Tamarindo, autoridades aseguraron cuatro vehículos abandonados, dos de ellos blindados y artillados, así como dos viviendas con múltiples impactos de bala.

De acuerdo con testimonios de habitantes de Culiacancito, el enfrentamiento armado dio inicio alrededor de las 2:00 de la madrugada del martes 16, cuando dos camionetas blindadas arribaron al poblado y abrieron fuego contra una residencia que resultó con daños en su fachada y portón. Los vecinos aseguran que, tras el ataque inicial, se resguardaron en sus hogares, y refieren que las ráfagas de alto calibre se extendieron hasta aproximadamente las 5:00 de la mañana.