$!Ejército asegura vehículos y explosivos en El Tamarindo y Culiacancito

CULIACÁN._ En seguimiento a los recientes operativos de seguridad, elementos del Ejército Mexicano aseguraron vehículos con blindaje y artefactos explosivos improvisados en la sindicatura de Adolfo López Mateos, conocida como El Tamarindo, así como una camioneta con reporte de robo en Culiacancito.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), las acciones derivaron de reportes al 911 sobre la presencia de civiles armados en la carretera que conecta El Tamarindo con Caimanero, Mocorito. En el lugar se localizaron tres vehículos con impactos de bala , uno con blindaje artesanal y otro con blindaje de fábrica, así como tres artefactos explosivos improvisados, destruidos por especialistas militares.
Durante patrullajes posteriores en Culiacancito, personal castrense halló una camioneta Ford pickup con blindaje artesanal, reporte de robo vigente e impactos de arma de fuego. Las unidades y los explosivos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.
Esta mañana trascendió un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y civiles armados en Culiacancito, que presuntamente dejó un agresor abatido y ocho detenidos, además del aseguramiento de armas y vehículos. Sin embargo, la SSPE no confirmó ni personas abatidas ni detenidas en su reporte oficial y emitió un comunicado sobre los hechos hasta horas más tarde.