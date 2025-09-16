$!Ejército asegura vehículos y explosivos en El Tamarindo y Culiacancito

CULIACÁN._ En seguimiento a los recientes operativos de seguridad, elementos del Ejército Mexicano aseguraron vehículos con blindaje y artefactos explosivos improvisados en la sindicatura de Adolfo López Mateos, conocida como El Tamarindo, así como una camioneta con reporte de robo en Culiacancito.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), las acciones derivaron de reportes al 911 sobre la presencia de civiles armados en la carretera que conecta El Tamarindo con Caimanero, Mocorito. En el lugar se localizaron tres vehículos con impactos de bala , uno con blindaje artesanal y otro con blindaje de fábrica, así como tres artefactos explosivos improvisados, destruidos por especialistas militares.