$!Ejército asegura y destruye 46 explosivos artesanales en la sierra de Badiraguato

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron y destruyeron 46 artefactos explosivos improvisados de fabricación artesanal localizados sobre un camino de terracería en el poblado de Huixiopa, municipio de Badiraguato.
El hecho fue dado a conocer mediante un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, sin que se detallara el punto exacto del hallazgo ni las circunstancias en que fueron ubicados.
De acuerdo con la información oficial, los explosivos fueron localizados durante recorridos de vigilancia realizados por personal militar en la zona serrana. Tras el aseguramiento, elementos del Escuadrón Antibombas del Ejército Mexicano acudieron al sitio para realizar su destrucción controlada, con el fin de evitar riesgos a la población.
Las autoridades federales reiteraron que este tipo de materiales representan un riesgo para comunidades, cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad.
En las últimas semanas se han realizado diversos aseguramientos de artefactos explosivos en Sinaloa. El pasado 12 de diciembre, autoridades informaron sobre la localización de 414 dispositivos improvisados, además de armas y vehículos con blindaje artesanal en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán. Días después, el 15 de diciembre, se reportó el aseguramiento de 40 explosivos artesanales y un dron tipo industrial en el poblado Puerto de la Esperanza, también en Badiraguato.
Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.