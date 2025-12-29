$!Ejército asegura y destruye 46 explosivos artesanales en la sierra de Badiraguato

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron y destruyeron 46 artefactos explosivos improvisados de fabricación artesanal localizados sobre un camino de terracería en el poblado de Huixiopa, municipio de Badiraguato.

El hecho fue dado a conocer mediante un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, sin que se detallara el punto exacto del hallazgo ni las circunstancias en que fueron ubicados.

De acuerdo con la información oficial, los explosivos fueron localizados durante recorridos de vigilancia realizados por personal militar en la zona serrana. Tras el aseguramiento, elementos del Escuadrón Antibombas del Ejército Mexicano acudieron al sitio para realizar su destrucción controlada, con el fin de evitar riesgos a la población.