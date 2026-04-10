$!Ejército decomisa armamento y explosivos en Badiraguato; aseguran más de mil cartuchos

BADIRAGUATO. _ En acciones de vigilancia terrestre en las comunidades de Potrero de la Vainilla y Huixiopa, elementos del Ejército Mexicano detectaron y resguardaron un importante arsenal que incluye 51 artefactos explosivos improvisados, además de armas largas y casi 2 mil cartuchos útiles.

Tras el hallazgo, los militares procedieron al aseguramiento de dos armas largas, 33 cargadores y mil 870 municiones de diversos calibres.