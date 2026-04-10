$!Ejército decomisa armamento y explosivos en Badiraguato; aseguran más de mil cartuchos

BADIRAGUATO. _ En acciones de vigilancia terrestre en las comunidades de Potrero de la Vainilla y Huixiopa, elementos del Ejército Mexicano detectaron y resguardaron un importante arsenal que incluye 51 artefactos explosivos improvisados, además de armas largas y casi 2 mil cartuchos útiles.
Tras el hallazgo, los militares procedieron al aseguramiento de dos armas largas, 33 cargadores y mil 870 municiones de diversos calibres.
Todo el equipo bélico fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para dar inicio a las carpetas de investigación correspondientes.
Por su parte, los 51 dispositivos explosivos artesanales quedaron bajo el resguardo de las autoridades militares en tanto se coordina su destrucción segura por parte de personal especializado en explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional.