$!Ejército decomisa armas y equipo táctico en presunto campamento criminal en Concordia

Un presunto campamento provisional de la delincuencia organizada fue localizado por personal del Ejército Mexicano en Chupaderos, municipio de Concordia, donde fueron decomisadas armas largas, municiones y equipo táctico.

Según la información oficial, los militares desplegaron patrullajes de reconocimiento en zonas de terracería aledañas a dicha comunidad, punto en el que localizaron el supuesto asentamiento.

Al monitorear y revisar el lugar, los efectivos encontraron diverso arsenal y equipo táctico, presuntamente utilizado por criminales.