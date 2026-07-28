$!Ejército decomisa armas y equipo táctico en presunto campamento criminal en Concordia

Un presunto campamento provisional de la delincuencia organizada fue localizado por personal del Ejército Mexicano en Chupaderos, municipio de Concordia, donde fueron decomisadas armas largas, municiones y equipo táctico.
Según la información oficial, los militares desplegaron patrullajes de reconocimiento en zonas de terracería aledañas a dicha comunidad, punto en el que localizaron el supuesto asentamiento.
Al monitorear y revisar el lugar, los efectivos encontraron diverso arsenal y equipo táctico, presuntamente utilizado por criminales.
En detalle, incautaron tres armas largas tipo AK-47, calibre 7.62 × 39 milímetros, 30 cargadores, calibre 7.62 × 39 milímetros, tres mil 359 cartuchos, calibre 7.62 × 39 milímetros, cuatro uniformes tácticos, cuatro chalecos tácticos y dos placas balísticas.
Todos los indicios fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, autoridad encargada de realizar las investigaciones correspondientes.